‘Well raast van de dijk’ zorgt voor veel spektakel tijdens de Boerendag in Well

Toch ook goedkopere woningen in Buitenstad Zaltbommel

20 juni ZALTBOMMEL - In de nieuwe buitendijkse woonwijk Buitenstad komen toch ook goedkopere huizen. Na kritische opmerkingen van verschillende politieke partijen over de hoge huizenprijzen in het plan, is wethouder Willem Posthouwer in overleg gegaan met Waalbommel, de ontwikkelaar van de Buitenstad. Die heeft inmiddels toegezegd dat er alsnog ook goedkopere huizen in het plan worden opgenomen.