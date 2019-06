Wereld Art Nouveau Dag breng expositie in Zaltbommel onder de aandacht

De expositie in de voormalige directeurswoning van de Gasfabriek aan de Waalbandijk 2 is vandaag open van 13.00 tot 17.00 uur. De tentoonstelling, onderdeel van het Cultuurfestival Bommelerwaard, is gewijd aan de meubelfabriek die begin 20ste eeuw was gevestigd in Zaltbommel. Belangstellenden kunnen in het weekend een bezoek combineren met een korte inleiding over het bedrijf in Museum Stadskasteel in de Nonnenstraat.