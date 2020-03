Werk aan brug Heusden, pontje Bern vaart extra

Video Man gewond bij woningover­val in Brakel, vrouwen gedwongen op de slaapkamer te blijven

11:58 BRAKEL - Bij een woningoverval aan de Molenkampsweg in Brakel is in de nacht van maandag op dinsdag een man gewond geraakt. De overval, in het buitengebied van Brakel, gebeurde iets na 3.00 uur. Dat meldt de politie.