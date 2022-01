Werken aan weg naar De Zandmeren Kerkdriel buiten het hoogseizoen om? Dat is niet haalbaar

KERKDRIEL - Werken op de toegangsweg naar recreatiegebied De Zandmeren in Kerkdriel kan niet buiten het toeristenseizoen om. De gemeente heeft geen andere mogelijkheden. De werkzaamheden gaan maximaal een jaar duren. Als de start in september is, dan kan het weer parten spelen. ,,Het risico op vertraging, en dus meer en langer overlast, is te groot.”

Dat antwoordt het college van Maasdriel op vragen van het CDA. Voor het verkeer naar bedrijven in De Zandmeren, zoals de zandbedrijven, gelden omleidingen. Hoe die gaan lopen is nog niet bekend, maar de inschrijvers voor de klus aan de Paterstraat hebben al afspraken gemaakt met de zandbedrijven hierover.

Verkeersinfarct

Het CDA is bevreesd voor een verkeersinfarct in het dorp als tegelijkertijd ook het Mgr. Zwijsenplein en omgeving onder handen worden genomen. Het college denkt dat het zo'n vaart niet zal lopen als het werk aan het plein in fases wordt uitgevoerd.

De bedrijven in De Zandmeren die het in het hoogseizoen van de recreanten moeten hebben, zullen geen schade ondervinden van de werkzaamheden aan de Paterstraat, is de inschatting van burgemeester en wethouders. De Zandmeren blijven bereikbaar en daardoor ‘kan er van schade geen sprake zijn’.

Bewoners in actie

De bewoners van de Paterstraat voeren al geruime tijd actie om de verkeersdrukte en -onveiligheid in hun straat te verminderen. Ook over de werkzaamheden zullen ze van tevoren en tijdens de uitvoering ervan op de hoogte worden gebracht, is een eis van de gemeente aan de aannemers die meedingen naar het project.

De bedoeling is dat de werkzaamheden op maandag 7 maart van start gaan.



