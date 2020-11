Werkendammer (16) opgepakt voor illegaal vuurwerk in schoolkluisje

Een 16-jarige Werkendammer is afgelopen vrijdagmiddag in een woning in de gemeente Altena aangehouden. Hij wordt ervan verdacht illegaal vuurwerk te hebben gekocht. Het vuurwerk, vijf pakjes cobra’s 6 (in totaal 15 cobra’s), is in beslag genomen.