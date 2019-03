Wesley de Wit gaat wekelijks met de koning op stap, dit keer in Zaltbommel

ZALTBOMMEL - Wesley de Wit was vrijdag bij het bezoek van de koning aan Slot Loevestein. Voor velen een hoogtepunt, maar voor de Zaltbommelse royaltyfotograaf routine. Hij ziet Willem-Alexander soms drie keer in de week.

De koning maakt het je doorgaans gemakkelijk als je hem wilt fotograferen. Hij zorgt dat hij op de juiste plek staat en kijkt of het licht goed valt. Máxima is lastiger. Zij doet haar werk en houdt zich niet zo bezig met de fotografen. Bij haar moet je je soms in rare bochten wringen om een goed plaatje te kunnen schieten. Een grapje kan dan weleens helpen.

Wesley de Wit (22) weet waarover hij praat. Ondanks zijn jonge leeftijd is hij een van de meest ervaren royaltyfotografen in ons land. Vanaf zijn zeventiende werkt hij als zelfstandige. Met regelmaat is hij te vinden in een van de Haagse paleizen of reist hij in het kielzog van de Oranjes om hen te vereeuwigen tijdens werk- en staatsbezoeken en bij andere koninklijke klussen.

De wereld rond

Met prinses Beatrix was hij op Bonaire, met haar oudste zoon in Letland en Litouwen, en met het koninklijk paar onlangs nog drie dagen in Duitsland. Ook is hij doorgaans van de partij bij de jaarlijkse familieshoot in het Oostenrijkse skioord Lech, bij de zomersessie in de paleistuin en bij de festiviteiten op Koningsdag - de enige drie momenten dat ook de prinsesjes op de foto mogen. Naar eigen zeggen richt hij zijn lens soms twee keer per dag, maar gemiddeld drie keer per week op leden van het Koninklijk Huis, dus zou je verwachten dat er een vriendschappelijke band ontstaat. Maar dat blijkt niet het geval. ,,Uiteraard kennen ze me wel, maar het blijft altijd professioneel en afstandelijk; zij doen hun werk en ik doe mijn werk. Alleen bij een wekelijks bezoek aan het paleis Noordeinde wisselen de koning en ik weleens een paar woorden, maar het blijft altijd bij een oppervlakkig gesprekje."

Quote Je moet rustig blijven en niet opdringe­rig zijn Wesley de Wit

De geboren en getogen Bommelaar is min of meer bij toeval in de specialisatie beland. ,,Na mijn eindexamen op het Cambium College ging ik naar de fotovakschool in Amsterdam. Fotografie was van jongs af aan mijn grote passie, dus die keuze lag voor de hand. Maar al tijdens het eerste jaar kon ik de studie niet meer combineren met het vele werk dat op me af kwam, dus brak ik mijn studie af." Beelden die hij maakte tijdens een belangrijk evenement trokken de aandacht van Hollandse Hoogte, een van de grote fotobureaus in ons land die werk van Nederlandse professionals aan kranten, tijdschriften en organisaties verkoopt. ,,Ze zochten iemand die zich specifiek zou richten op het Koninklijk Huis." Dat bleek hem op het lijf geschreven. ,,Je moet snel werken, je kunt niets regisseren en het is zaak om het juiste moment te pakken. En vooral rustig blijven en niet opdringerig zijn. Dat gaat me allemaal goed af."

