West Betuwe komt met tegemoetkoming voor incontinentieafval

GELDERMALSEN - Inwoners van West Betuwe die incontinentieafval kwijt moeten in ondergrondse containers kunnen van de gemeente een tegemoetkoming in de extra kosten krijgen. De tijdelijke regeling geldt tot eind 2019. De vergoeding is 52 euro.

Avri heeft per 1 juli de inzameling van restafval veranderd. Voor 1 euro per keer kunnen ze afvalzakken van 30 liter in ondergrondse containers kwijt. Mensen die incontinentiemateriaal moeten gebruiken, zijn daardoor extra duur uit. Naar een oplossing voor aparte inzameling en verwerking van luierafval wordt nog gezocht. De vergoeding van de extra kosten, gebaseerd op twee afvalzakken per week, is ter overbrugging.

De tegemoetkoming is een initiatief van West Betuwe, er zijn over de regeling geen afspraken gemaakt met de zeven andere gemeenten van de Regio Rivierenland waar Avri actief is, meldt een woordvoerder van de gemeente.

Vanaf 1 oktober