West Betuwe schakelt politie in na verstoorde online raadsvergadering met porno en hakenkruizen

video Bestuurder aangehou­den nadat hij met zijn auto in een sloot belandt in Poederoij­en

7:31 POEDEROIJEN - Een automobilist is donderdagavond in het water beland langs de Heemstraweg in Poederoijen. Een getuige is meteen het water in gesprongen om de bestuurder te helpen. Die is later aangehouden door de politie.