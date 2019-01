West Betuwe verloot komborden met namen oude gemeenten

‘Geldergate-schandaal’-verdachte nu voor de rechter vanwege grote hoeveel­heid wiet in loods in Gameren

7 januari ARNHEM/GAMEREN – De vroegere directeur van Gelderland Events (71), in 2003 veroordeeld vanwege omkoping in het ‘Geldergate-schandaal’ op het Gelderse provinciehuis, is nu samen met een Arnhemse kameraad (69) verdachte in een wietzaak in het Gelderse Gameren.