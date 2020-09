West Betuwe: ‘We staan nu buitenspel als het gaat om de militaire radar’

HERWIJNEN - De gemeente West Betuwe kan niets meer doen om de bouw van een militaire radar in Herwijnen te voorkomen. Dat laat het college weten. De partij Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe vindt dat wethouder Sietske Klein-de Jong wel degelijk meer kan doen om de radar tegen te houden. ,,De wethouder laat Herwijnen in de kou staan.”

,,We kunnen en moeten ons blijven verzetten’’, schrijft Petra van Kuilenburg van de raadsfractie Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe (LLB). Ze wil van wethouder Sietske Klein-de Jong weten waarom zij stelt ‘met de rug tegen de muur te staan’ als het gaat om de bouw van een militaire radar aan de Broekgraaf in Herwijnen.

West Betuwe wil niet dat die radar er komt, met name omdat inwoners bezorgd zijn om nog onbekende gezondheidseffecten op de lange termijn. Defensie kan protesten naast zich neerleggen omdat de komst van de radar als ‘essentieel voor de nationale veiligheid’ is aangemerkt.

Tweede Kamer

Bij gewone projecten van de rijksoverheid kan een gemeente bezwaar maken en in het uiterste geval in beroep gaan bij de Raad van State. Nu het gaat om de plaatsing van een militaire radar, ter bewaking van het hele Nederlands luchtruim, zijn die stappen uitgesloten. De nationale veiligheid weegt zwaarder dan de lokale weerstand tegen de radar. Alleen de Tweede Kamer kon de bouw nog tegenhouden, maar die stemde in, onder voorwaarden.

Quote Zij heeft het bijltje er al bij neerge­gooid, terwijl coalitie- en oppositie­par­tij­en in de Tweede Kamer kritische vragen stellen Petra van Kuilenburg, Fractievoorzitter Leefbaar Lokaal Belang

Zo eiste een meerderheid van de Tweede Kamer dat er eerst een onderzoek zou komen naar het aantal gevallen van de spierziekte ALS in Herwijnen. Dat onderzoek is inmiddels gepubliceerd. Donderdag kregen parlementsleden bovendien op eigen verzoek uitleg over de (al dan niet aangetoonde) gevaren van straling. Het bewonerscomité van Herwijnen schoof daarbij aan om de bezwaren nog eens uit te leggen. Of die bijeenkomst nog effect gaat hebben op de plaatsing van de radar, is nu nog niet duidelijk.

Inwoners

Lokale ambtenaren in West Betuwe kunnen weinig doen, stelt de gemeente zelf. Recent liet defensie weten dat West Betuwe de radar inderdaad niet meer kan tegenhouden. Alleen inwoners kunnen als belanghebbenden bezwaren indienen en in beroep gaan bij de Raad van State.

West Betuwe zelf kan volgens defensie de komende maanden nog twee keer schriftelijk laten weten het er niet mee eens te zijn. Eerst via een reactie en later via een officiële ‘zienswijze’. ,,We kunnen benoemen waar onze bezwaren liggen. Dat hebben we de laatste tijd ook veelvuldig gedaan”, laat woordvoerster Karin van Rijnsoever weten. Zij stelt dat West Betuwe dat zal blijven doen. ,,Alle mogelijkheden die er nog zijn, zullen we benutten.” Juristen buigen zich over die mogelijkheden.

Dat wethouder Sietske Klein-de Jong in een uitzending van EenVandaag zei niets meer te kunnen doen en ook geen zienswijze in te kunnen dienen, stoort de partij LLB. Fractievoorzitter Van Kuilenburg: ,,Zij heeft het bijltje er al bij neergegooid. Terwijl coalitie- en oppositiepartijen in de Tweede Kamer kritische vragen stellen. Zij komen wel op voor de belangen van de inwoners van Herwijnen.”

Oud-wethouder

LLB is de partij van Jacoline Hartman, de vorige wethouder die de ‘radar Herwijnen’ in haar portefeuille had. Hartman moest stoppen als wethouder toen LLB uit de coalitie werd gezet. Volgens LLB is het nieuwe college ‘gedraaid’ en steunt het de inwoners niet in de strijd tegen de komst van de radar. ,,Waarom is de raad daarover niet geïnformeerd?” Wethouder De Jong heeft de vragen van LLB nog niet beantwoord.