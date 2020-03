West Maas en Waal zet eerste stap om stort granuliet door rechter te laten stoppen

ALPHEN - De gemeente West Maas en Waal wil tot aan de rechter gaan om de stort van granuliet in zandwinningsplas Over de Maas stil te leggen. De gemeente heeft een officieel handhavingsverzoek neergelegd bij Rijkswaterstaat en bij de Inspectie Leefomgeving en Transport om het storten van de mogelijk gevaarlijke stof stil te leggen.

Dat bevestigt wethouder Ans Mol. ,,Vorige week heeft de minister in een gesprek aangegeven pas in juni op zijn vroegst klaar te zijn met nieuw onderzoek naar het ‘toepassen’ van granuliet. Tot die tijd gaat het gewoon door. Maar dan is de plas al bijna vol. Dit is voor ons een mogelijkheid om er iets tegen te doen.’’

Weg naar de rechter

Als de twee partijen over een week aangeven niet te willen handhaven, kan de gemeente naar de rechter stappen.

In een hoorzitting in de Tweede Kamer werd duidelijk dat het niet onwaarschijnlijk is dat er kankerverwekkende stoffen vrij kunnen komen in het water. Bovendien blijken deskundigen en journalisten van Zembla te beschikken over documenten waaruit al blijkt dat granuliet niet gezien kan worden als grond, én dus niet zomaar gestort kan worden.

Ook Kamerleden willen dat stort stopt.

Verschillende partijen in de Tweede Kamer hebben inmiddels ook gevraagd de stort te stoppen. De Kamer zou stemmen over moties waarin dat werd gevraagd. Vanwege de coronacrisis gaat die stemming echter niet door. Mol benadrukt dat het handhavingsverzoek niets te maken heeft met het uitstellen van die stemming. ,,Dit was iets waar wij al langer mee bezig waren.’’

De granulietstortingen in de plas even stroomopwaarts van Heerewaarden hebben al tot protesten van bewoners geleid.