Wethouder Heusden praat over windmolens met ‘buren’ in Ammerzoden en Well

WELL - ,,We nemen jullie net zo serieus als onze eigen inwoners.” Dat zei de Heusdense wethouder Mart van der Poel maandagavond in het dorpshuis van Well tegen bezorgde inwoners van Well en Ammerzoden. Zij hadden de bestuurder van hun buurgemeente uitgenodigd om te komen praten over het plan voor vier grote windmolens langs de Maas, pal tegenover beide dorpen.

Volledig scherm Wethouder van de gemeente Heusden Mart van der Poel. © Paul Engelkes/gemeente heusden Meer dan een plan is het op dit moment nog niet. Het komt niet van de gemeente, maar van RWE. Dit energiebedrijf heeft bij Heusden een principeverzoek ingediend voor de bouw van vier windturbines in de Gelderse Waard, vlakbij steenfabriek Vandersande. Volgens wethouder Mart van der Poel voldoet het plan aan de eisen die de gemeente Heusden stelt, maar wil dat nog niet zeggen dat de windmolens hier nu zomaar kunnen komen.

,,Op dit moment zijn er meer initiatiefnemers met plannen voor andere locaties in de gemeente Heusden. RWE is snel maar het is bij ons niet wie het eerste komt, wie het eerste maalt. Het liefst willen we alle windplannen gezamenlijk beoordelen en dan een keuze maken. Waarschijnlijk doen we dat aan het einde van dit jaar, maar ik sluit ook niet uit dat het later wordt. Het kan zijn dat de gemeenteraad deze ‘hete aardappel’ over de verkiezingen heen wil tillen.”

Uitzicht is geen criterium

Van der Poel vertelde in Well een realistisch verhaal. Ook Heusden moet een bijdrage leveren aan het opwekken van duurzame energie. En daar zijn volgens hem tot 2030 minimaal vijf windmolens voor nodig, en op termijn zelfs tien. Die zullen ergens moeten staan en plekken die aan de eisen voldoen zijn schaars. De wethouder spreekt bij de naderende keuze niet over de beste maar over de minst slechte plek. ,,Uitzicht zal bij die afweging niet echt een criterium zijn”, waarschuwde hij, ,,want dan kun je ze namelijk nergens meer plaatsen.”

De zorgen in Ammerzoden en Well gaan echter niet alleen over het uitzicht en het landschap, maar ook over geluid en over het verwaaien van het fijnstof uit de schoorsteen van de steenfabriek. ,,Laat het niet ten koste gaan van onze gezondheid”, vroegen de inwoners, aangevuld met de oproep om serieus genomen te worden. Die vond gehoor bij Van der Poel. ,,Het is duidelijk dat de turbines in dit plan dichter bij jullie staan. Het is fijn om hier te zijn en goed om jullie zorgen te horen. Mocht echt duidelijk worden dat de gezondheidseffecten groter zijn dan tot nu toe werd aangenomen, dan zullen we daar zeker rekening mee houden.”

Overigens heeft Van der Poel over de windmolens ook nog wel wat te bespreken met de inwoners van zijn eigen gemeente. De mogelijke komst van windmolens in de Gelderse Waard baart ook inwoners van Hedikhuizen en Haarsteeg zorgen. De diverse kernen hebben elkaar daarin inmiddels gevonden en zijn van plan om samen op te trekken. Dat geldt ook voor de Bossche dorpskern Bokhoven.