Wie heeft op de Markt in Zaltbommel een kleumende overvaller met een pokdalig gezicht gezien?

UPDATE Derde verdachte gepakt voor gewelddadi­ge woningover­val Zaltbommel

11:41 ZALTBOMMEL - De politie heeft donderdag 23 mei een derde verdachte aangehouden van de gewelddadige woningoverval aan de Zaltbommelse Thorbeckestraat in december. Het gaat om een 21-jarige man uit Waalwijk, die in Nijmegen in een jeugdinrichting zat. Een vierde overvaller zou nog voortvluchtig zijn. De twee Tilburgers die kort na de overval konden worden ingerekend, blijven in voorarrest, zo oordeelde de Arnhemse rechtbank dinsdag.