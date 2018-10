Wie wordt de ‘baas’ in West Betuwe? Twee burgemeesters willen wel

Brabants Dagblad Kieswijzer voor verkiezin­gen in West-Betuwe

25 oktober NEERIJNEN - In aanloop naar de herindelingsverkiezing in West-Betuwe lanceert het Brabants Dagblad de Kieswijzer. Die laat vanaf 27 oktober de kiezers zien welke politieke partij het beste aansluit bij hun eigen standpunten over onderwerpen die in de regio spelen.