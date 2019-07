Wie wordt de nieuwe burgemeester van Zaltbommel? Donderdag weten we het

VillaPar­does­Dag 2019 Gameren levert 34.858,15 euro op

11:38 GAMEREN - De opbrengst van de VillaPardoesDag bij voetbalvereniging GVV’63 in Gameren was zo hoog dat de emoties hoog opliepen bij de organisatie toen het bedrag bekend werd gemaakt. De benefietdag was zaterdag goed voor maar liefst 34.858,15 euro. Dat is 9.000 euro meer dan in 2018.