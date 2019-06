Wielrenner uit Waalwijk in Gameren van de dijk getrapt

’Voor dempen kikkerpoel Zaltbommel geldt vrijstel­ling’

11 juni ZALTBOMMEL - Het dempen van twee waterpartijen bij winkelcentrum Portage in Zaltbommel is volgens een woordvoerster van de gemeente Zaltbommel volgens de regels verlopen. In deze poelen zaten tientallen kikkers. Die staan weliswaar op de lijst van beschermde dieren, maar voor sommige soorten geldt volgens de woordvoerster een vrijstelling. En dat was hier het geval.