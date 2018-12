Wilde achtervolging na woningoverval in Zaltbommel: politie schiet op drie daders, een persoon nog voortvluchtig

Rond 00.45 uur werd een woning aan de Thorbeckestraat in Zaltbommel door drie personen overvallen. Op dat moment zouden vader, moeder en zoon aanwezig zijn geweest in de woning. Omdat de politie snel gealarmeerd kon worden, waren agenten vrijwel meteen ter plaatse. De daders gingen er daarop in een auto vandoor.

Een wilde achtervolging was het gevolg. Ter hoogte van tankstation de Lucht langs de A2 richting Den Bosch, dumpten de overvallers hun auto waarop ze er te voet vandoor zijn gegaan. De politie heeft daarbij zeker zes keer op het drietal geschoten. Eén van de daders kon vrijwel meteen opgepakt worden. Een tweede dader werd twintig minuten later gevonden. Hij ging er via de bosjes vandoor maar had schotwonden in zijn been en werd snel getraceerd. Hij is met een ambulance en politie-escort naar het ziekenhuis gebracht.