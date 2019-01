Wilhelminahofje Hedel eindelijk in aantocht

De oude bedrijfsgebouwen die daar nu nog staan, worden gesloopt. Daardoor ontstaat ruimte voor tien tweekappers in de vrije sector, drie sociale huurwoningen van woningstichting De Kernen, vier sociale koopwoningen en twee levensloopbestendige huizen.

Het ontwerp-bestemmingsplan dat het hofje mogelijk maakt is klaar en ligt de komende weken ter inzage. Bij elkaar heeft het traject bijna tien jaar geduurd, want in 2010 nam het toenmalige college al een principebesluit over woningbouw op de locatie Quik.

Ontsluiting

Volgens wethouder Peter de Vries is het plan uitgebreid besproken met omwonenden. Dat heeft in de loop van het proces ook nog tot wat aanpassingen geleid. ,,Maar nu is alles opgelost en ligt er een plan waar we mee verder kunnen.” De huizen worden aan de rand van het gebied gebouwd. In het midden komen parkeerplaatsen en wat groen. De ontsluiting van het hofje gaat voor auto's via de Koningin Wilhelminastraat, maar voetgangers kunnen er ook aan de kant van de Kerkstraat uit.