Wilhelminasluis Andel twee nachten dicht voor verkeer wegens werkzaamheden

Dubbele controle op bagger­stort in Neswaarden Aalst

14:34 AALST - Meerdere vingers aan de pols moeten ervoor zorgen dat er geen vervuilde grond in recreatiegebied De Neswaarden bij Aalst wordt gestort. Dit belooft de gemeente Zaltbommel naar aanleiding van de onrust die is ontstaan na een uitzending van het tv-programma Zembla, over het storten van vieze bagger in natuurplassen.