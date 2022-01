Winkelwagens in de hens en vuilnisbakken opgeblazen: Bommelerwaard maakt schade op na jaarwisseling

BOMMELERWAARD - Tijdens oud op nieuw is er veel schade ontstaan in heel de Bommelerwaard. Dat werd op zaterdagmiddag pijnlijk duidelijk. Naast in brand gestoken auto's en caravans moesten ook winkelwagens, verkeersborden, fietsen en vuilnisbakken eraan geloven. Bekijk hier het overzicht.

Kerkdriel

In de Ipperakkeren is vrijdagavond een bestelbus met daarachter een caravan in brand gestoken. De brand werd snel door de brandweer geblust. De bus is inmiddels weggehaald. De caravan staat echter nog op zijn plek. Het is mogelijk een bewuste actie van de gemeente om te laten zien wat voor schade er is aangericht. Bij een van de flats is een belpaneel opgeblazen met vuurwerk. Daar is weinig tot niets van over. Het is wel vaker raak geweest in de Ipperakkeren tijdens de jaarwisseling. Ook vorig jaar was het onrustig in de straat, de brandweer moest vaak uitrukken. Ook werd er zwaar vuurwerk naar de hulpdiensten gegooid.

Hedel

Op het winkelplein bij de Voortstraat en de Kasteellaan is een flinke ravage ontstaan nadat tientallen voorwerpen in brand werden gestoken. In de nacht van vrijdag op zaterdag is daar een aanhanger in brand gestoken. Daar bleef het echter niet bij. Ook een brievenbus, een elektriciteitskast en vuilnisbakken werden opgeblazen. Verkeersborden in de Kasteellaan zijn uit de grond getrokken en werden op het vuur gegooid. Ook fietsen en winkelwagens kwamen op het vuur terecht. Een vlaggenmast van een supermarkt ligt in stukken. Bij een andere supermarkt is een van de ramen gebroken. Rond de jaarwisseling stond een grote groep jongeren op het plein. Buurtbewoners melden dat tot vroeg in de ochtend vuurwerk werd afgestoken. De ravage trok zaterdagmiddag veel bekijks. Vorig jaar was het ook al onrustig op het plein.

Nieuwaal

In de Jacob Ekelmansstraat in Nieuwaal zijn twee auto's uitgebrand. Het gaat waarschijnlijk om stookauto's. Zaterdagmiddag stonden ze nog steeds langs de weg in een grasveld. Er liggen ook velgen van vrachtwagenbanden. De gemeente is tot zaterdagmiddag bezig geweest om vernielingen op te ruimen, maar deze zijn mogelijk vergeten.

Ammerzoden

Het asfalt is zwaar beschadigd geraakt bij de kruising Kerkstraat met de Voorstraat in Ammerzoden. Daar is vannacht iets gestookt. De brandweer heeft het geblust.

Gameren

Bij de gemeentewerf in Gameren wordt maar eens duidelijk hoeveel schade er is aangericht tijdens oud op nieuw. Uit heel de Bommelerwaard worden hier onder andere auto's en fietsen heen gebracht die zwaar zijn beschadigd.

