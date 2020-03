Winterbivak en veldslag bij Loevestein: als het flink regent, kan je niet vechten

POEDEROIJEN - Tientallen re-enactors in de rol van soldaat, volgster of chirurgijn gaven het afgelopen weekend een levendig beeld van een 19e-eeuws winterbivak. Hoogtepunt was een veldslag.

'Bescherm uw oren, want de knallen kunnen gehoorbeschadiging veroorzaken' waarschuwen bordjes die royaal geplaatst zijn op het terrein rond Loevestein. Langs het veld waar milities elkaar straks zullen bevechten, staan honderden toeschouwers alvast dopjes in hun oren te frommelen - geen overbodige luxe, want zodra de kanonnen waarschuwingsschoten lossen en de eerste groepjes soldaten schietend oprukken, slaat de decibelmeter ver in het rood.

Johan Kardolus uit Bleiswijk en Pauline Aalfs uit Langerak, beide in historische kostuums, zijn deze zaterdag ingevlogen om via microfoons en speakers live verslag te doen en kwijten zich met verve van die taak. Alles gaat van een leien dakje, tot regen en zware windstoten roet in het eten gooien. Het publiek vlucht massaal naar binnen en ook op het slagveld is het gedaan met de pret. "Het kruit wordt nat en dan kun je niet schieten", legt Kardolus uit. Twintig minuten eerder dan voorzien wordt het gevecht afgeblazen. "Net als vroeger", weet Aalfs. "Toen kon bij nat weer ook niet worden gevochten." De soldaten in doordrenkte uniformen blijven positief. "Morgen is er een nieuwe kans."

Op het binnenterrein staan tenten opgesteld en gaat het bivakleven rustig door. José Franco en Wendy Dewulf, een koppel uit België dat qua kleding deel uitmaakt van de Franse artillerie, warmt zich bij een vuurtje. Zoals de meeste deelnemers slapen ze op het terrein en koken ze hun eigen potje boven het vuur. Ze zijn rolvast, dus klagen niet over kou en ontberingen. Horloges en mobieltjes zijn uit den boze - de hobby zit diep in de vezels. "Wij doen dit gemiddeld 25 keer per jaar en reizen door gans Europa." Ook de familie van der Putten uit Eindhoven, vader, moeder en de dochtertjes Lanyssa (9) en Adelinde (3), zitten stevig in hun rol. Ze verbeelden een Russisch legerartsengezin uit 1811. "De kinderen leren hier meer dan in een jaar geschiedenisles op school", is vaders overtuiging. Door het slechte weer slapen ze vannacht toch maar thuis en steken ze zich zondagochtend opnieuw in de kostuums voor het kampleven, is net besloten.