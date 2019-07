Wisseling van de wacht bij Bommels inloopatelier

ZALTBOMMEL - Twee kunstenaars woonden en werkten elk een paar weken in een pand aan de Steenweg waar het publiek over hun schouders meekeek. Het bleek een succes. Morgen komt nummer drie.

"Ik heb ervan genoten. De Bommelaars zijn onbevangen en positief, en de wisselwerking met het publiek heeft me artistiek veel opgeleverd", zegt de Tsjechische kunstenaar Petr Valer (41). Hij nam met vrouw en beide dochtertjes ruim vijf weken zijn intrek in het karakteristieke 19e-eeuwse kantoorpand tegenover de jachthaven. Daar werkte hij onder toeziend oog van toevallige passanten en regelmatig terugkerende kunstliefhebbers aan imposante objecten in klei. Voor hij vertrok had hij grote hoeveelheden van het materiaal vanuit zijn woonplaats Praag naar Zaltbommel gestuurd. Daar wachtte hem een verrassing. "Ik ontdekte dat je klei van eenzelfde kwaliteit hier gratis langs de rivier kunt wegscheppen.”

Gistermiddag pakte het gezin zijn biezen en trakteerde Valer de vele belangstellenden op een kleine afscheidstentoonstelling waar creaties uit zijn Bommelse periode werden getoond.

Ook Anne-Marie van Heel (40) ging de uitdaging aan. Zij verbleef eerder deze zomer drie weken met man en dochtertje in het gebouw en vond het eveneens 'een bijzondere ervaring die voor herhaling vatbaar is'. "Soms was het best lastig als mensen je met hun vragen uit je concentratie halen, maar ik heb er wel veel van geleerd. Ik vond het altijd moeilijk om over mijn werk te praten en uit te leggen waarom ik het op een bepaalde manier doe, maar dat gaat me nu stukken gemakkelijker af."

Mozaïek

Ook de Amstelveense exposeerde gisteren de resultaten van haar verblijf in de Waalstad: ruim 1100 met de hand uitgezaagde blokjes die met elkaar een persoonlijke interpretatie van een mozaïekvloer vormen. Beide kunstenaars gaven aan dat de publieke belangstelling groter was dan verwacht en noemden het een succes.

Morgen neemt de derde en laatste artiest het stokje over. Dat is Maurice Droogh (1984), een geboren Nederlander die in de Belgische hoofdstad woont. Hij maakt furore als veelzijdig kunstschilder met een duidelijk herkenbare stijl en volgde opleidingen in Utrecht, Rotterdam en aan de Sint-Lucasacademie in zijn woonplaats. Tot 24 augustus woont en werkt Droogh in het kantoorpand, eigendom van de Van Voordenstichting. Van donderdag tot en met zondag, tussen 13.00 uur en 22.00 uur kan iedereen er vrij binnenlopen, zijn verrichtingen volgen en vragen stellen.