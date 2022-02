Witte namen op zwart graniet, zo zal Zaltbommel de joodse stadgenoten niet vergeten

Het monument in de vorige vorm zou eigenlijk in maart 2020 al zijn onthuld, net als de glazen plaat met de slachtoffers van oorlogsgeweld, maar daar is het door corona nooit van gekomen. Bakstenen met namen, net als voor het Holocaust Namenmonument in Amsterdam gemaakt in Rossum, bleek voor Zaltbommel niet geschikt. ,,Je kon er door de vorm van het monument hier niet met je neus bovenop staan", drukte een medewerker van de gemeente het uit. ,,Het voldeed niet, dat was een tegenvaller.”