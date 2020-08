Wonen aan de Waal is populair; veel belangstelling voor Buitenstad Zaltbommel

75 JAAR BEVRIJDING Vijf bezoekers per uur mogen in museum Hedel expo over Irenebriga­de bekijken

3 augustus HEDEL - Het Historisch Museum Hedel laat 5 bezoekers per uur binnen om de tentoonstelling te bekijken over de aanval op het dorp door de Prinses Irenebrigade. Vanaf augustus is de expositie elke zaterdag te zien.