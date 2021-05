Woning beschoten in Waardenburg, mogelijk verband met afpersingszaak De Groot

TIJDLIJN+VIDEO Woning beschoten in Velddriel, dag na schietinci­dent in Kerkdriel: politie onderzoekt link met zaak De Groot

10 mei VELDDRIEL - Een dag na het schietincident in Kerkdriel is een woning beschoten aan de Klompenmakershof in Velddriel. De politie onderzocht maandag of er een link is met de afpersing van fruitbedrijf De Groot in Hedel.