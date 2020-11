Woning in Kerkdriel die eerder dit jaar werd beschoten nu belaagd met zwaar vuurwerk

Nu 10 miljoen betalen voor Avri-vuilnis­belt of 75 jaar voor eigen risico? ‘We proberen de pijn te verzachten’

17 november ZALTBOMMEL/ARNHEM - Hoe is te voorkomen dat elk huishouden in Rivierenland 100 euro voor de kiezen krijgt vanwege de nazorg voor de gesloten vuilnisbelt van de Avri bij Geldermalsen? Dat is de vraag waarop de wethouders financiën van de acht samenwerkende gemeenten 17 november een antwoord zoeken.