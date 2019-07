Woningbrand tijdens kluswerkzaamheden in Rossum

Zuilichem helpt politie bij jacht op brandstich­ter

7:11 ZUILICHEM - Tien branden in één week tijd, allemaal aangestoken. Zuilichem is overstuur, maar is het ook zat. Stoere mannen uit het kleine dorp aan de Waal helpen de politie door 's nachts een oogje in het zeil gehouden. En dat had al bijna resultaat.