Woningen en appartementen op plek oude smederij in Kerkdriel

Gemeenten Rivieren­land maken zich grote zorgen: ‘Verbreden A2 niet genoeg om files op te lossen’

28 augustus WAARDENBURG - De gemeenten in Rivierenland maken zich grote zorgen dat de verbreding van de A2 tussen Deil en Empel nauwelijks zorgt voor minder files. Dat schrijft de Regio Rivierenland namens de acht gemeenten in een brief aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Verkeer en Waterstaat. Ze willen weten of de minister bereid is om meer geld in de A2 te steken dan de 835 miljoen die er nu voor is gereserveerd.