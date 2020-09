Woningen op plek van oude zwembad en sporthal in Zaltbommel

UPDATE Granaat­gooi­er Kerkdriel stopte dreigende rouwkaart in brievenbus van zijn slachtof­fer

8 september ARNHEM/KERKDRIEL - De 20-jarige man uit IJsselstein die wordt verdacht van het gooien van een handgranaat naar een appartementencomplex in Kerkdriel, is mogelijk ook degene die dezelfde nacht een rouwkaart in de brievenbus van het slachtoffer heeft gedaan. De tekst daarop was nou niet bepaald een blijk van medeleven: ‘Waarschuwing!! De volgende kaart is voor je familie.’