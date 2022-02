Woonarkbewoners Den Bol Kerkdriel moeten weg, maar waarheen dan?

Marco van de Scheur is de woordvoerder namens de bewoners van de woonarken en het woonschip. ,,De gemeente wil ons niet helpen bij het zoeken naar een alternatieve plek. We zouden eigenlijk al in september een gesprek hebben gehad, maar dat is er nooit van gekomen. Ook in december is een gesprek niet doorgegaan.”

Wat is er aan de hand. De gemeente wil meewerken aan plannen voor toeristische voorzieningen aan Den Bol, als aanvulling op Resort aan de Maas van EuroParcs. Er wordt nagedacht over een boutiquehotel en drijvende vakantiewoningen. Daarvoor is Maasdriel in gesprek met partijen die rond de oude ingang van de voormalige camping Maaszicht grond in eigendom hebben: Rudy van der Zande en Flip van Dueren den Hollander. Om de plannen te kunnen realiseren moeten de woonarken weg.

Van de Scheur stelt dat de ligplaatsen al 20 jaar worden gebruikt. Volgens hem zorgt het voor onrust dat de gemeente ineens druk zet op verwijdering. ‘En niet eens rechtstreeks maar via de verhuurders van de grond.’ De groep heeft 10 alternatieve locaties aangedragen en vraagt nu van de Maasdrielse politiek om die serieus te laten onderzoeken.

Inmiddels zijn er schriftelijke vragen gesteld over de kwestie. Bart de Leeuw van Samen Sterk Maasdriel wil weten of er toezeggingen zijn gedaan aan de woonarkbewoners en of de alternatieve locaties onderwerp van gesprek zijn. De VVD dient donderdagavond tijdens de laatste raadsvergadering van deze raadsperiode een motie in. Daarin roept de partij het college op om in gesprek te gaan met de woonbootbewoners. Hans van der Zalm: ,,De gemeente moet deze mensen een oplossing bieden. We moeten fatsoenlijk met ze omgaan.”



