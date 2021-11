Woonwagenbewoners woest over controle door gemeente: ‘Dit was een razzia’

Publieks­trek­ker GeoFort grijpt naast steun van de overheid en komt in grote financiële problemen

Museum en science center GeoFort in Herwijnen verkeert in grote financiële problemen. Als er geen extra corona-compensatie meer komt, sluit het museum de boeken met 100.000 euro in de min. Het GeoFort valt buiten allerlei museale regelingen omdat het zich op de toekomst richt en niet op het verleden.

24 november