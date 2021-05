Woonwagenkamp Waardenburg opgesplitst

Van de drie potentiële locaties ligt er één in Tuil. Het gaat om een braakliggend terrein in Klingelenberg-Noord in de buurt van de basisschool. In Waardenburg wordt gekeken naar de Heideweg en naar de Steenweg in de buurt van Fysio Xtra. ,,We gaan uiteraard met omwonenden, de bewoners van het huidige kamp, en andere betrokkenen in gesprek”, zegt wethouder Sietske Klein-de Jong.