Zaak granaatgooier Kerkdriel voor het eerst voor de rechter; man (20) uit IJsselstein verdacht

80 uur straf voor bestuurder die ‘stompzin­nig veel’ had gedronken

1 september ARNHEM/VELDDRIEL - Een 66-jarige automobilist uit Kerkdriel, die in april 2019 in Velddriel midden op de dag straalbezopen van de weg werd gehaald, is door de politierechter in Arnhem veroordeeld tot een werkstraf van 80 uur. ,,U heeft geluk dat u hier nog zit”, hield de rechter hem voor.