Zaltbommel aan de slag met wensenlijst voor fietspaden

ZALTBOMMEL - Waar in de gemeente Zaltbommel zijn nieuwe fietspaden gewenst? Een verlanglijstje is er al, maar omdat niet alles in één keer uitgevoerd kan worden, zal de gemeenteraad de volgorde moeten bepalen.

De Molenkampseweg in Brakel, de Uilkerweg in Zuilichem, de Jakob Ekelmansstraat in Nieuwaal, de Ouwelsestraat bij Gameren, de Koxkampseweg en het Van Voordenpark in Zaltbommel, de Kloosterwiel in Zaltbommel, de Courtine in Zaltbommel, De Krangstraat in Bruchem en de Bergsche Maasdijk tussen Bern en keersluis Kromme Nol. Zomaar een greep uit de wensenlijst voor nieuwe fietspaden in de gemeente Zaltbommel.

Veiligheid en duurzaamheid

De lijst is samengesteld op basis van fietsroutes van scholieren, door de dorpsraden aangedragen knelpunten of naar aanleiding van sessies met bijvoorbeeld ondernemers en de fietsersbond. Volgens wethouder Willem Posthouwer zijn goede fietsroutes van groot belang. ,,Niet alleen vanwege de veiligheid, maar ook met het oog op duurzaamheid. Als je mensen uit de auto wilt krijgen, moet je goede fietspaden hebben.” Op basis van verschillende criteria wordt binnenkort, samen met de gemeenteraad, een voorlopige volgorde bepaald.

Posthouwer benadrukt dat dit zogeheten ‘Masterplan Fietspaden’ een dynamisch document is. ,,Situaties kunnen nu eenmaal veranderen.” Een voorbeeld hiervan is de Meidijk in Zuilichem. In de huidige situatie is een fietspad daar wenselijk. Maar als straks de nieuwe rotonde in de Van Heemstraweg er ligt, gaat er geen doorgaand autoverkeer meer over een groot deel van de Meidijk en wordt het daar vanzelf veiliger voor fietsers.

Kosten

Tijdens de vergadering over de begroting 2020 op 7 november stelt het college aan de gemeenteraad voor om 100.000 euro uit te trekken als aanjaag- en onderzoeksbudget. Dat is onder andere nodig om van sommige trajecten globaal uit te rekenen wat de kosten zijn. Een belangrijke voorwaarde om wensen uiteindelijk om te kunnen zetten in uitvoerbare projecten.