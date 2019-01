Zaltbommel: aanloop naar oudjaar moet rustiger

Vught en Hilvaren­beek gekrompen: rest van Brabant iets meer inwoners

2 januari DEN BOSCH - Vught en Hilvarenbeek zijn samen met onder meer Geertruidenberg en Moerdijk de gemeenten in Brabant die qua inwoneraantal in 2018 gekrompen zijn. Vught had aan het eind van het jaar 26.939 inwoners, dat zijn er zo’n 24 minder dan eind 2017. Hilvarenbeek leverde zo’n 40 inwoners in en komt uit op 15.326.