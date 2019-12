Zaltbommel doet oproep via projectie op watertoren: ‘Houd het gezellig met oud en nieuw’

De tekst, voorzien van virtueel vuurwerk, is sinds maandagavond te zien op de watertoren aan de Steenweg in Zaltbommel. De gemeente wil er mee aangeven dat iedereen zelf verantwoordelijk is voor een prettige jaarwisseling. En dat niet alleen, burgemeester Pieter van Maaren roept inwoners ook op melding te maken van ongewenst gedrag. ,,Als je iets ziet dat niet kan, spreek elkaar daar dan op aan of meld het.”

Deze aanpak is bedoeld om te voorkomen dat het uit de hand loopt, problemen die de laatste jaren vooral in Brakel en Poederoijen spelen. Bij de afgelopen jaarwisseling bedroeg de vuurwerkschade in de gemeente Zaltbommel tenminste 65.000 euro.

Vervoer van autowrakken verboden

De gemeente steunt en stimuleert georganiseerde activiteiten, is alert op brandbare materialen op straat en laat weten dat het verboden is om autowrakken in december te vervoeren of te parkeren op straat. Dit vanwege het risico op veel schade aan het wegdek - zoals afgelopen week in Tuil het geval was - en aan het milieu. ,,En het is vervelend en gevaarlijk voor omwonenden.’’