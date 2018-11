Zaltbommel en Maasdriel: ‘Samen optrekken met beleid huisvesting arbeidsmigranten’

Het zogenaamde waterbed-effect. Dat willen Zaltbommel en Maasdriel voorkomen en daarom is het van belang dat in beide gemeente op hetzelfde moment dezelfde regels voor de huisvesting van arbeidsmigranten van kracht worden. ,,Als je op de ene plek drukt, komt het probleem vaak op een andere plek naar boven", schetst de Zaltbommelse wethouder Gijs van Leeuwen een scenario dat kan ontstaan wanneer beide gemeenten hun beleid niet op elkaar zouden afstemmen. ,,Daarom trekken we hierin samen op.”

Rem

In de praktijk betekent dit dat Maasdriel even op de rem trapt. Deze gemeente is iets verder met het vormgeven van de nieuwe spelregels. ,,We maken nu dus pas op de plaats", zegt burgemeester Henny van Kooten. ,,Dat is niet erg, want dat geeft ons wat extra tijd om bepaalde zaken nog eens goed door juristen te laten bekijken.” Intussen heeft Zaltbommel de voet nog steeds vol op het gas. ,,De schets van het beleid is nu klaar", zegt Van leeuwen. ,,Begin december gaan we dat met het panel van betrokkenen en met de gemeenteraad bespreken. Begin 2019 komt het beleid op de politieke agenda.”