Het Commissariaat voor de Media kan rekenen op een positief advies van Zaltbommel en Maasdriel over OKÉ FM. Beide gemeenten willen OKÉ FM graag als lokale omroep. In Zaltbommel is dat nu ook al het geval, maar in Maasdriel nog niet. Daar is nu geen lokale omroep.

Tussen Maas en Waal

OKÉ FM is geworteld in Wijk en Aalburg en wil de omroep voor de hele Bommelerwaard en het Land van Heusden en Altena worden. Dat grote gebied tussen Maas en Waal is nu in één aanvraag vervat. Er is advies van drie gemeenten nodig. Naast Zaltbommel en Maasdriel is dat de nieuwe gemeente Altena, die op 1 januari is ontstaan door samenvoeging van Woudrichem, Aalburg en Werkendam. Dinsdagavond wordt daar in de gemeenteraad het bestuursakkoord vastgesteld en gaan de nieuwe wethouders uit de startblokken.

Gevoelig