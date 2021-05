Zaltbommel: ‘Er is geen noodzaak om te fuseren’

Bouw Zonnepark Ketelsteeg Zaltbommel eindelijk van start

25 april ZALTBOMMEL - Na de nodige hobbels en vertragingen is de bouw van Zonnepark Ketelsteeg in Zaltbommel nu toch echt van start gegaan. Initiatiefnemer Energie van Hollandsche Bodem hoopt dat het zonnepark in juni in gebruik kan worden genomen.