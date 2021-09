Zaltbommel gaat zich manifesteren als Hanzestad

ZALTBOMMEL - Zaltbommel heeft besloten om aan te sluiten bij het Internationale Hanzeverbond. Dat moet over ongeveer anderhalf jaar uitmonden in een groot stadsfeest, vergelijkbaar met de Vestingstedendagen van oktober 2005.

Het is volgens wethouder Willem Posthouwer interessant om dit deel van de Zaltbommelse geschiedenis te gebruiken om toeristen naar de stad te trekken. Dat was aan het begin van deze eeuw ook het argument om lid te worden van de Nederlandse Vereniging van Vestingsteden. Na een paar jaar zegde Zaltbommel het lidmaatschap op. Het grote verschil met de vereniging van Hanzesteden is dat de contributie niet ruim 7000 euro per jaar kost, maar slechts 50 euro.

Middeleeuwen

De Hanze was in de Middeleeuwen een succesvol samenwerkingsverband van handelssteden in Europa. In de regio was Tiel een belangrijke Hanzestad. Ook Maasbommel hoorde in het rijtje thuis. Tiel en Maasbommel zijn al een tijdje lid van de Städtebund die Hanse, de organisatie waar 194 steden in 16 landen bij zijn aangesloten.

Net als de Vereniging van Vestingsteden houdt de organisatie jaarlijks een feest. Dit jaar was Riga, de hoofdstad van Letland, de organisator van de 41ste Internationale Hanzedag. De eerste was in 1980 in Zwolle.