Zaltbommel heeft nieuwe parkeerregels, en dat is wennen

Het is al decennia onderwerp van discussie: het parkeren in de binnenstad van Zaltbommel. Begrijpelijk, want er zijn veel belangen en er is in deze historische omgeving maar weinig plek. Ooit was er vrij parkeren, maar dat werd in de drukker wordende vesting een chaos. Vooral de bezoekers aan de stad en het winkelend publiek hadden het nakijken, want zij konden vrijwel nooit een plekje vinden.