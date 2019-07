Zaltbommel heeft, ondanks stijgende zorgkosten, geld voor wensenlijstje

ZALTBOMMEL - Ook in Zaltbommel lopen de zorgkosten op, maar niet zo erg als in andere gemeenten. De komende jaren kan dat volgens wethouder Financiën Kees Zondag worden opgevangen, en dan blijft er ook nog geld over voor het wensenlijstje van de coalitie.

Voorjaarsnota heette het altijd, maar omdat de lente meestal al verstreken is voordat de gemeenteraad zich erover buigt, noemt Zaltbommel het voortaan Perspectiefnota. Een belangrijk stuk, waaruit blijkt hoe de gemeente er financieel voor staat en wat de plannen zijn.

Extra tijd, geld en moeite

Daaruit blijkt dat Zaltbommel, evenals voorgaande jaren, financieel gezond is. Bezuinigingen zijn niet aan de orde en belastingen gaan niet omhoog. Dat betekent echter niet dat er geen zorgen zijn. Net als elders in het land heeft Zaltbommel te maken met oplopende zorgkosten, al valt het in vergelijking met andere gemeenten mee. Dat is waarschijnlijk te verklaren door de eigen weg die Zaltbommel een paar jaar geleden is ingeslagen. De gemeente steekt aantoonbaar extra tijd, geld en moeite in het vroegtijdig opsporen en aanpakken van problemen, met name bij de jeugd. Daardoor is uiteindelijk minder specialistische en dus dure zorg nodig.

,,We hebben het onlangs goed laten onderzoeken en daaruit blijkt dat onze aanpak werkt", zegt wethouder Kees Zondag. ,,Steeds meer gemeenten willen dan ook weten hoe wij het, met onze speciale jeugdteams, hebben georganiseerd. Ook bij ons moet er geld bij hoor, maar dat kunnen we vanuit de reserves opvangen. Dat doen we ook, want we willen absoluut niet sleutelen aan de kwaliteit van de zorg. We komen er niet door in de problemen, zoals bij andere gemeenten nu wel gebeurt. Wat niet wegneemt dat dit zo niet door kan gaan. De vergoedingen van het Rijk zijn te laag.”

Greep uit de plannen

Maar zelfs met het extra eigen geld dat Zaltbommel overhevelt naar de zorg, blijven er nog euro's over om nieuwe dingen van te doen. In de Perspectiefnota staat wat de plannen van het college zijn. Een kleine greep daaruit: extra inzet van de hondenpoepzuiger en betere controle op de naleving van de hondenpoepregels, een nieuwe brandmeldinstallatie voor de Sint-Maartenskerk, uitbreiding van het ecologisch bermbeheer, meer plek voor parkeren van fietsen en auto's bij het NS-station en het asfalteren van de fietspaden langs de Steenweg in Zaltbommel. Voor kostbare zaken zoals het nieuwe binnensportcomplex en nieuwbouw van school De Brug is al eerder geld uitgetrokken.