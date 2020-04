Zaltbommel helpt verenigingen in nood

ZALTBOMMEL Verenigingen en stichtingen uit Zaltbommel, die financiële schade oplopen door de coronacrisis, kunnen een bijdrage aanvragen bij de gemeente. Voor dit noodfonds is in totaal 2,5 miljoen euro beschikbaar.

Dat besloot de gemeenteraad op donderdag 23 april. Om de maatschappelijke organisaties snel te kunnen helpen biedt de gemeente in eerste instantie een renteloze lening aan. Na het beoordelen van de aanvragen bepaalt de gemeente of de lening omgezet wordt in een gift. Aanvragen kan vanaf dinsdag 28 april, via de website van de gemeente.

Wethouder financiën Kees Zondag legt uit waarom het noodfonds in het leven is geroepen: ,,Wij willen zoveel als mogelijk voorkomen dat deze moeilijke tijd voor organisaties in onze gemeente langdurige financiële en maatschappelijke schade veroorzaakt.”

Voor wie?

Deze voorziening is bedoeld voor non-profit organisaties met een maatschappelijke doel, gericht op inwoners van en actief in de gemeente Zaltbommel. Het noodfonds kan alleen worden aangesproken als de organisatie niet in aanmerking komt voor ene andere regeling.