De brief waarin een groepje ondernemers uit Zaltbommel begin juli vroeg om tijdelijk op zondag open te mogen, is twee weken later kort en krachtig door het college van burgemeester en wethouders beantwoord. Het verzoek wordt niet gehonoreerd, want het past niet in het beleid.

Briefwisseling

Zondagsrust

Overigens is het niet zo dat er op zondag in Zaltbommel helemaal niks mogelijk is. Er zijn per jaar acht koopzondagen voor alle winkels. Verder mogen in de stad Zaltbommel de supermarkten op zondag open. In de dorpskernen is dat echter niet toegestaan.