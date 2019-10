Het gaat om 52 euro per half jaar, als tegemoetkoming in de afvalkosten. Incontinentiemateriaal moet bij het restafval, maar iedere keer dat inwoners een zakje in de ondergrondse containers storten, wordt daarvoor door Avri sinds 1 juli 1 euro berekend. Gebruikers van incontinentiemateriaal worden zo op kosten gejaagd. Dat geldt overigens ook voor mensen die medisch afval hebben dat bij het restafval moet, zoals bijvoorbeeld stoma-zakjes. Zij kunnen hiervoor een vergoeding van 26 euro per half jaar krijgen.

Tijdelijk

De gemeentelijke regeling is tijdelijk en blijft van kracht totdat Avri incontinentiemateriaal en luiers apart gaat inzamelen. De Zaltbommelse gemeenteraad neemt op 7 november een besluit over de gemeentelijke bijdrage. Voor baby-luiers komt er geen tegemoetkoming in de kosten.