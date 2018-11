Zaltbommel krijgt weer een vaste burgemeester; maar Peter Rehwinkel wordt het niet

Als alles volgens schema verloopt, heeft Zaltbommel na de zomervakantie van 2019 weer een vaste burgemeester. Peter Rehwinkel, die nu anderhalf jaar tot ieders tevredenheid waarneemt, is daarvoor niet in de race. ,,Ik heb de fractievoorzitters laten weten dat ik niet ga solliciteren. Dat was een moeilijke beslissing die ik met pijn in mijn hart heb genomen. Want ik beleef hier een gouden tijd en heb me vanaf de eerste dag ontzettend welkom gevoeld. Bovendien ben ik me inmiddels aan veel mensen gaan hechten.” Dat hij niet solliciteert heeft dan ook niets met Zaltbommel te maken. ,,Het is een persoonlijke keuze. Wil ik me voor zes jaar vastleggen of wil ik de ruimte om nieuwe uitdagingen aan te gaan?” Rehwinkel koos voor het laatste. ,,Ik ben als waarnemer gekomen en ik ga als waarnemer weg.”