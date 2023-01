Zaltbommel maakt parkeren vanaf juli weer simpel en overzichtelijk

Nog een keer ploeteren door de modder: deze maand ook Maas Cross in Kerkdriel

KERKDRIEL - Liefhebbers van het veldrijden komen deze maand aan hun trekken in de Bommelerwaard. Naast het NK Veldrijden op 14 en 15 januari in de uiterwaarden van Zaltbommel is er op zaterdag 28 januari de Maas Cross in recreatiegebied De Zandmeren in Kerkdriel.

5 januari