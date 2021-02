Zaltbommel onderzoekt uitbreiding hulp aan kwetsbare kinderen

ZALTBOMMEL - Door de lockdown en omdat de scholen gedeeltelijk dicht zijn, dreigen kwetsbare kinderen en jongeren wat uit beeld te raken. Zaltbommel onderzoekt of het mogelijk is om hiervoor de capaciteit van Buurtzorg Jong uit te breiden.

Dat het Zaltbommelse college in deze coronatijd extra in wil zetten op de zorg voor kwetsbare kinderen en gezinnen blijkt uit de antwoorden op schriftelijke vragen die Martijn Stoutjesdijk van de SP eerder stelde. Aanleiding was het besluit van de GGD om de gezondheidscheck van 11-jarigen dit jaar te schrappen. Dat onderzoek wordt namelijk op school uitgevoerd, maar de coronamaatregelen hebben het schema in de war geschopt. De GGD zegt geen kans meer te zien om dat voor de 11-jarigen nog in te halen.

Zorgen

Stoutjesdijk maakt zich hier zorgen over. ,,Het is juist in tijden van thuisonderwijs, lockdown en bijkomende stress belangrijk om de fysieke en geestelijke gezondheid van kinderen in gaten te houden", meent hij. Het Zaltbommelse college onderschrijft dat en heeft de GGD benaderd. ,,Die zegt hierover dat de aangepaste dienstverlening is toegespitst op de kwetsbare groep kinderen", schrijven burgemeester en wethouders in hun antwoord aan Stoutjesdijk.

,,Zowel de GGD als Buurtzorg Jong staan in nauw contact met alle scholen om signalen over de mentale gezondheid van kinderen op te vangen en hier zo nodig op te acteren", vervolgt het college. ,,Momenteel wordt ook onderzocht of de formatie van Buurtzorg Jong kan worden uitgebreid, mede met het oog op extra inzet voor kwetsbare gezinnen en kinderen.”

Stoutjesdijk is hier blij mee. ,,Het college neemt verantwoordelijkheid, en dat waardeer ik", zegt hij in een reactie. ,,Al ben ik natuurlijk wel benieuwd of die uitbreiding er daadwerkelijk komt en hoe groot die zal zijn.”