Een omgevingsvergunning aanvragen en maximaal vier arbeidsmigranten op deze adressen. Die boodschap hebben de eigenaren van Elzenstraat 37 en 40 in Brakel, Dorpsstraat 23 in Bruchem, Bieskamp 10 in Nieuwaal en 't Stikske 7 in Zuilichem onlangs gekregen. Volgens burgemeester Peter Rehwinkel is op die locaties namelijk geconstateerd dat er te veel mensen in deze huizen wonen. ,,Op een van de adressen troffen we zelfs tien personen aan, van wie er twee in de garage verbleven.” De misstanden komen aan het licht nu er, in aanloop naar het nieuwe huisvestingsbeleid voor arbeidsmigranten dat in de maak is, meer controles zijn. Zaltbommel trekt hier overigens blijvend meer geld voor uit.