Zaltbommel plant voor klimaatverandering met gratis plant

Zelf geeft Van Leeuwen (Ruimte, Wonen en Cultuurhistorie) het goede voorbeeld: in zijn tuin zijn bijna alle stenen vervangen door grint en planten. Dat moet op veel meer plekken in de gemeente gebeuren, als het aan hem ligt. Door het aanplanten van groen zakt regenwater beter in de grond, worden riolen minder belast en blijft de omgeving koeler.

Door klimaatverandering zijn zulke ingrepen hard nodig om in de toekomst droge voeten te houden, zegt Van Leeuwen. ,,We zagen de effecten van klimaatverandering afgelopen zomer, toen bij Nederhemert en Aalst stukken land overstroomden. Het is duidelijk dat we daar iets tegen moeten ondernemen, want de schade is enorm.’’

Nat, natter, natst

Naast natter wordt de Bommelerwaard ook warmer, in elk geval in de zomer. Daarom liet de gemeente een ‘hittestresstest’ uitvoeren. Wat bleek? ,,De warmste plek in de gemeente ligt bij een kas in Nieuwaal. Gelukkig hebben we in de stad Zaltbommel dankzij de vestingmuren een voordeel. Die houdt de ergste warmte tegen.’’ Toch denkt de gemeente na over maatregelen. Zo moet er in de kernen binnen 300 meter een koele plek zoals een park komen waar bewoners kunnen afkoelen.

Met de cynische gedachte dat het in het grote geheel toch niet uitmaakt wat Zaltbommel tegen klimaatverandering doet, is Van Leeuwen het niet eens. ,,Iedereen moet zijn steentje bijdragen, van de rijksoverheid tot aan de inwoners.’’ Daarom wil hij op 'vergroeningstour’ langs alle kernen om ideeën op te doen. ,,Want de inwoners zelf weten toch het beste hoe ze bijvoorbeeld met extra water moeten omgaan.’’

Waardebon

Bij de Welkoop liep het maandagochtend storm met plantenliefhebbers. Bezoekers kunnen tot 4 december kiezen tussen ‘kerstplant’ helleborus of een skimmia. Daarvoor is wel een waardebon nodig, te vinden in de Bommelerwaardgids of op de gemeentewebsite.